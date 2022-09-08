ЕС и НАТО предупредили об угрозе еще одного серьезного конфликта

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией.

Фото: ТАСС ТАСС

В письмах, направленных 5 сентября, Дендиас обращает внимание «на последнюю серию подстрекательских заявлений», сделанных президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Глава МИД цитирует заявления, согласно которым Греция оккупировала острова в Эгейском море и турецкий лидер угрожает, что Греция заплатит высокую цену, передает РИА «Новости».

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«Эти публичные заявления президента Турции говорят сами за себя; они неспровоцированы, неприемлемы и оскорбляют Грецию и греческий народ. Их откровенно угрожающий характер и тон более чем очевидны, что развеивает любые сомнения в их цели, а также любые утверждения о том, что они предназначены исключительно для внутренних целей в связи с предстоящими выборами в стране», – пишет Дендиас.

По его словам, за «крайне агрессивной риторикой» самого президента Турции последовали другие высокопоставленные турецкие официальные лица.

«Эта риторика сочетается с резким ростом случаев нарушения суверенитета моей страны в Эгейском море и юго-восточном Средиземноморье», – сообщил Дендиас.

Он считает, что подобные заявления еще больше поляризуют ситуацию и вселяют в турецкий народ ненависть, вражду и презрение к греческим соседям, тем самым делая перспективы сближения еще более призрачными.

«Турецкое руководство, по-видимому, предпочло представить будущую агрессию как уже подготовленную и, что более важно, как оправданную акцию со стороны Турции», – заявил глава МИД Греции.

Он выразил мнение, что поведение Турции в отношении Греции должно быть осуждено всем международным сообществом.

Аналогичное письмо было направлено постпредом Греции при ООН генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой распространить письмо в качестве официального документа генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, во вторник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил Греции ответом на провокации, которые, по утверждениям Анкары, продолжаются в Эгейском море в отношении турецких истребителей F-16 со стороны греческих военных. В тот же день глава МИД Франции Катрин Колонна пообещала помощь Греции в случае конфликта с Турцией.