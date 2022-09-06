Шольц отказался верить в разрушительность украинского конфликта для Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что не верит в то, что украинский конфликт и сокращение поставок газа из России может вызывать народные волнения. Об этом политик заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Я не верю в такие зловещие прорицания», — заявил Олаф Шольц, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Однако он не отрицает, что Германия переживает тяжелые времена, которые вызваны украинским конфликтом и проблемами с поставками газа.

Канцлер считает, что если Германия будет держаться вместе как страна, как нация, то она сможет пережить этот кризис. Он добавил, что ФРГ «сильная страна с крепкой экономикой» и стабильной демократией.