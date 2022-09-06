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17 часов назад

Шольц не поверил немцам, страдающим от санкций против России

Ura.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что не верит в то, что украинский конфликт и сокращение поставок газа из России может вызывать народные волнения. Об этом политик заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шольц отказался верить в разрушительность украинского конфликта для Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не верю в такие зловещие прорицания», — заявил Олаф Шольц, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Однако он не отрицает, что Германия переживает тяжелые времена, которые вызваны украинским конфликтом и проблемами с поставками газа.

Канцлер считает, что если Германия будет держаться вместе как страна, как нация, то она сможет пережить этот кризис. Он добавил, что ФРГ «сильная страна с крепкой экономикой» и стабильной демократией.

Немцев предупредили о шокирующих ценах на газ

Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Ранее немцы обрушились на власти из-за газопровода «Северный поток». В парламенте Германии призвали немцев протестовать против антироссийских санкций. Шольц обвиняет Россию в проблемах своей страны. В ФРГ призывают запустить «Северный поток — 2».

Олаф Шольц,Бундестаг,ЕС,
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