Обоснована необходимость лишения Украины выходов к морю

Военный эксперт Игорь Никулин заявил, что в ходе спецоперации российским военнослужащим следует взять портовые города Украины, в частности, Николаев. Он объяснил это тем, что необходимо «избавить Киев от соблазна» продавать территории под военно-морские базы. Об этом пишет «Пятый канал».

Фото: ВМС Украины ВМС Украины

Никулин подчеркнул, что сложно прогнозировать ход наступления на Николаев. По его мнению, возможны два сценария. Согласно первому, обычные части ВСУ покинут город практически без боя.

Во втором случае, если в городе окажутся «отмороженные нацисты», защитники окажут ожесточенное сопротивление, будут «обороняться до последней возможности».

По мнению эксперта, Николаев очень важен со стратегической точки зрения. В нем находятся крупные предприятия, в частности, мощный судоремонтный завод.

Никулин пояснил, что Киев может продать свои территории англосаксам под военно-морские базы. Поэтому желательно лишить Украину выхода к морю.