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18 часов назад

Военный эксперт объяснил необходимость лишения Украины выходов к морю

Илья Родин

Военный эксперт Игорь Никулин заявил, что в ходе спецоперации российским военнослужащим следует взять портовые города Украины, в частности, Николаев. Он объяснил это тем, что необходимо «избавить Киев от соблазна» продавать территории под военно-морские базы. Об этом пишет «Пятый канал».

Обоснована необходимость лишения Украины выходов к морю
Фото: ВМС УкраиныВМС Украины

Никулин подчеркнул, что сложно прогнозировать ход наступления на Николаев. По его мнению, возможны два сценария. Согласно первому, обычные части ВСУ покинут город практически без боя.

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Во втором случае, если в городе окажутся «отмороженные нацисты», защитники окажут ожесточенное сопротивление, будут «обороняться до последней возможности».

По мнению эксперта, Николаев очень важен со стратегической точки зрения. В нем находятся крупные предприятия, в частности, мощный судоремонтный завод.

Никулин пояснил, что Киев может продать свои территории англосаксам под военно-морские базы. Поэтому желательно лишить Украину выхода к морю.

Военный эксперт Владимир Евсеев сообщил ранее, что с потерей морских портов Киев утратит и интерес со стороны западных стран.

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