Зеленский обратился к предпринимателям на Нью-Йоркской бирже

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник дал начало торгам на Нью-Йоркской фондовой бирже, выступив перед предпринимателями по видеосвязи. Трансляцию выступления украинского лидера вели американские телеканалы.

"Сегодня мы запускаем широкомасштабную промокампанию по привлечению инвестиций Advantage Ukraine", - заявил Зеленский, выступая на английском языке.

По его словам, Украина "восстанавливает свою экономику, давая возможность вам [предпринимателям] и вашим компаниям сотрудничать ради общего блага". Он утверждал, что речь идет о проектах на "сотни миллиардов долларов".