Зеленский обратился к предпринимателям на Нью-Йоркской бирже

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник дал начало торгам на Нью-Йоркской фондовой бирже, выступив перед предпринимателями по видеосвязи. Трансляцию выступления украинского лидера вели американские телеканалы.
"Сегодня мы запускаем широкомасштабную промокампанию по привлечению инвестиций Advantage Ukraine", - заявил Зеленский, выступая на английском языке.
По его словам, Украина "восстанавливает свою экономику, давая возможность вам [предпринимателям] и вашим компаниям сотрудничать ради общего блага". Он утверждал, что речь идет о проектах на "сотни миллиардов долларов".
"Это будет ваша победа и новая история успеха ваших компаний", - заключил он. После этого прозвенел колокол, традиционно символизирующий начало очередной торговой сессии на фондовой бирже Нью-Йорка.