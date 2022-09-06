Сообщения о гибели коменданта Бердянска опровергли

Информация о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтверждается. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Фото: Телеграм-канал «Бердянск. Официально» Телеграм-канал «Бердянск. Официально»

«Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Прошу молитв о выздоровлении р.Б. Артемия», — написал он

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на представителей властей Запорожской области сообщало, что Бардин, получивший ранения в результате подрыва его автомобиля, скончался в больнице из-за несовместимых с жизнью травм.

6 сентября в пресс-службе правительства Бердянска рассказали, что в результате теракта пострадал комендант города Артем Бардин. Уточнялось, что он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу — врачи оказывали ему необходимую медицинскую помощь.