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1 час назад

Франция пообещала помощь Греции в случае конфликта с Турцией

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Франция будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после переговоров в Афинах с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, их заявления цитирует греческое общественное телевидение ERT.

Франция пообещала поддержать Грецию в случае конфликта с Турцией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Греческий министр осудил «беспрецедентные» заявления президента Турции Тайипа Эрдогана, предупредившего Грецию о жестком ответе в случае продолжения «греческих провокаций», сообщает РИА «Новости».

«Они неслыханные. И предосудительны. Но мы не останавливаемся. Мы не боимся. В нашей истории мы сталкивались с гораздо более серьезными угрозами. Мы отвергаем неоосманские нападки. Но я бы посоветовал всем, кто планирует нападения на Грецию, подумать три и четыре раза. Мы уверены в наших союзах и наших партнерах», – сказал Дендиас.

Катрин Колонна поддержала главу МИД Греции.

«Франция это говорила, и я повторяю, что она будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету. Но если что-то подобное произойдет, мы подписали соглашение, где статья 21 описывает этот случай, если две стороны убедятся, что такое случилось, то у двух сторон будет взаимопомощь», – сказала министр иностранных дел Франции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил Греции ответом на провокации, которые, по утверждениям Анкары, продолжаются в Эгейском море в отношении турецких истребителей F-16 со стороны греческих военных.

Греция попыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. До этого телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.

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