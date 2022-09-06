Франция пообещала поддержать Грецию в случае конфликта с Турцией

Франция будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после переговоров в Афинах с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, их заявления цитирует греческое общественное телевидение ERT.
Греческий министр осудил «беспрецедентные» заявления президента Турции Тайипа Эрдогана, предупредившего Грецию о жестком ответе в случае продолжения «греческих провокаций», сообщает РИА «Новости».
«Они неслыханные. И предосудительны. Но мы не останавливаемся. Мы не боимся. В нашей истории мы сталкивались с гораздо более серьезными угрозами. Мы отвергаем неоосманские нападки. Но я бы посоветовал всем, кто планирует нападения на Грецию, подумать три и четыре раза. Мы уверены в наших союзах и наших партнерах», – сказал Дендиас.
«Франция это говорила, и я повторяю, что она будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету. Но если что-то подобное произойдет, мы подписали соглашение, где статья 21 описывает этот случай, если две стороны убедятся, что такое случилось, то у двух сторон будет взаимопомощь», – сказала министр иностранных дел Франции.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил Греции ответом на провокации, которые, по утверждениям Анкары, продолжаются в Эгейском море в отношении турецких истребителей F-16 со стороны греческих военных.
Греция попыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. До этого телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.