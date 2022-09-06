Франция пообещала поддержать Грецию в случае конфликта с Турцией

«Франция это говорила, и я повторяю, что она будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету. Но если что-то подобное произойдет, мы подписали соглашение, где статья 21 описывает этот случай, если две стороны убедятся, что такое случилось, то у двух сторон будет взаимопомощь», – сказала министр иностранных дел Франции.