Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину

"Мы за то, чтобы говорить о реальных, а не выдуманных проблемах. И раз уж мы потеряли сегодня время, обсуждая очередные домыслы и фантазии, то предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порожденной поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в среду по инициативе США и Албании.