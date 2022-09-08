Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину

Россия запрашивает проведение в четверг заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по проблеме западных поставок вооружений на Украину. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Данное заседание, если его проведение будет одобрено председательствующей сейчас в СБ Францией, станет уже третьей встречей Совбеза по ситуации на Украине за три дня.
"Мы за то, чтобы говорить о реальных, а не выдуманных проблемах. И раз уж мы потеряли сегодня время, обсуждая очередные домыслы и фантазии, то предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порожденной поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в среду по инициативе США и Албании.