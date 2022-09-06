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1 час назад

СБ ООН соберется на очередное заседание по Украине 7 сентября

ТАСС

Совет Безопасности ООН в среду, 7 сентября, соберется на второе за два дня заседание, посвященное ситуации на Украине. Пункт значится в распространенной во вторник программе работы Совбеза.

СБ ООН соберется на очередное заседание по Украине
Фото: рири

Заседание начнется в 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 мск). Как сообщил источник в ООН, оно созвано по инициативе западных стран, конкретные вопросы, которые будут обсуждаться, не уточняются.

Во вторник предстоит заседание СБ ООН, на котором будут рассматриваться итоги визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Оно начнется в 22:00 мск.

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