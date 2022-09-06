СБ ООН соберется на очередное заседание по Украине

Совет Безопасности ООН в среду, 7 сентября, соберется на второе за два дня заседание, посвященное ситуации на Украине. Пункт значится в распространенной во вторник программе работы Совбеза.

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Заседание начнется в 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 мск). Как сообщил источник в ООН, оно созвано по инициативе западных стран, конкретные вопросы, которые будут обсуждаться, не уточняются.