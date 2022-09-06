Комендант Бердянска умер после покушения

Комендант Бердянска Артем Бардин умер в больнице. Он был госпитализирован после теракта в центре города. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в местной администрации.

Фото: Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова

Отмечается, что в ходе спецоперации российские военнослужащие заняли значительную часть Запорожской области, а также всю Херсонскую. В регионах сформированы администрации, идет постепенное установление экономических контактов с соседними областями России.

Автомобиль Бардина был припаркован рядом со зданием военно-гражданской администрации Бердянска, рядом находились еще три машины. В результате подрыва транспортное средство было уничтожено, соседние также пострадали, сообщает ТАСС.

Комендант был госпитализирован в местную больницу, его состояние врачи расценивали как тяжелое. Они оказали ему необходимую медицинскую помощь. К сожалению, их усилия не увенчались успехом.