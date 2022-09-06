На Украине окончательно запретили деятельность "Партии Шария"

Верховный суд Украины утвердил во вторник ранее принятое решение Апелляционного суда о запрете деятельности партии, основанной украинским блогером Анатолием Шарием и носящей его имя. Об этом сообщили в Верховном суде Украины.

"КАС ВС (Кассационный административный суд Верховного суда - прим. ТАСС) окончательно запретил деятельность "Партии Шария", - говорится в сообщении Верховного суда Украины в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). По данным инстанции, судебное заседание состоялось во вторник.

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Адвокаты "Партии Шария" просили отменить ранее принятое решение Восьмого апелляционного административного суда о запрете партии по ходатайству Министерства юстиции Украины и передаче ее имущества в собственность государства.

"Верховный Суд принял постановление, которым оставил апелляционную жалобу политической партии "Партия Шария" без удовлетворения, а решение первой инстанции - без изменений", - отмечается в сообщении Верховного суда Украины.

В нем подчеркивается, что решение окончательно и обжалованию не подлежит.

"Партия Шария" стала девятой партией, деятельность которой в последнее время была запрещена на Украине в судебном порядке. Министерство юстиции Украины объявило 15 августа, что вступили в силу судебные решения о запрете деятельности на Украине восьми оппозиционных политических партий. Среди них - "Наши", "Блок Владимира Сальдо", "Государство", "Левая оппозиция", "Справедливость и развития", "Оппозиционный блок", "Русь единая", "Коммунистическая партия Украины". Дела еще пяти партий находятся на рассмотрении в Верховном суде Украины. Среди них "Социалисты", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Союз левых сил", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Счастливая Украина".