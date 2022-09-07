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13 минут назад

Названы возможные противоречия между Байденом и Трасс

Lenta.ruиещё 6

Между президентом США Джо Байденом и новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс могут возникнуть трения из-за статуса Северной Ирландии, в контексте выхода британских территорий из состава Европейского союза. Об этом пишет Reuters.

Названы возможные противоречия между Байденом и Трасс
Фото: ReutersReuters

Reuters отмечает, что еще будучи членом парламента, Трасс представила законопроект по отмене Североирландского протокола. В настоящий момент, протокол устанавливает таможенный досмотр судов из Соединенного королевства в порту Белфаста. Это необходимо для того, чтобы британская контрабанда не попадал на рынок Республики Ирландия, которая все еще остается членом ЕС.

Также в агентстве напомнили, что Байден не раз настаивал на том, чтобы Великобритания не делала ничего, что могло бы поставить под угрозу четверть века мира в Северной Ирландии. В Reuters полагают, что отмена Североирландского протокола может спровоцировать территориальные претензии Республики Ирландия к Северной Ирландии из-за невозможности доступа к порту Белфаста.

В мире,Джозеф Байден,ЕС,
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