Названы возможные противоречия между Байденом и Трасс

Между президентом США Джо Байденом и новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс могут возникнуть трения из-за статуса Северной Ирландии, в контексте выхода британских территорий из состава Европейского союза. Об этом пишет Reuters.

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Reuters отмечает, что еще будучи членом парламента, Трасс представила законопроект по отмене Североирландского протокола. В настоящий момент, протокол устанавливает таможенный досмотр судов из Соединенного королевства в порту Белфаста. Это необходимо для того, чтобы британская контрабанда не попадал на рынок Республики Ирландия, которая все еще остается членом ЕС.