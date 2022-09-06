Европейцы требуют отставки главы Еврокомиссии

Пользователи иностранных социальных сетей в очередной раз негативно отреагировали на агрессивное антироссийское высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала не иметь никаких дел с Россией. В комментариях напомнили, что страны Евросоюза до сих пор получают газ из России, и попросили главу ЕК об отставке.

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«С Россией не может быть дел, как раньше. Мы предлагаем полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с ЕС и не признавать российские паспорта, выданные в [освобожденных территориях Донбасса]. Упрощение визового режима — это знак доверия, полностью разрушенного [спецоперацией]», — написала она на своей странице в одной из зарубежных социальных сетей.

скриншот из соцсетей

В комментариях ей заметили, что это Россия отказывается от деловых отношений с Западом, особенно после того, как тот ввел жесткие антироссийские санкции

скриншот из соцсетей

Фон дер Ляйн открывают глаза на то, как на самом деле обстоят отношения РФ и ЕС

скриншот из соцсетей

В соцсетях жестко высказались о действиях Евросоюза в отношении русских…

скриншот из соцсетей

…и еще раз пояснили про санкционное давление Запада, которое стало толчком к тому, что отношения сторон испортились

скриншот из соцсетей

Некоторые считают, что глава Еврокомиссии должна уйти, потому что ее действия привели к ухудшению жизни многих европейцев

скриншот из соцсетей

С позицией фон дер Ляйн не согласны многие…

скриншот из соцсетей

Некоторые убеждены, что она специально провоцирует, чтобы рассорить Европу и Россию

скриншот из соцсетей

У других европейцев альтернативная точка зрения

скриншот из соцсетей

Третьи задумались, что получит РФ от конфликта с Евросоюзом, и что будет с последним, если от него отвернется некогда надежный и договороспособный партнер