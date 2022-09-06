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55 минут назад

В украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб

Деловая газета "Взгляд"

В городе Николаев для жителей ввели карточки для получения бесплатного хлеба, сообщила координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко в эфире украинского национального телемарафона.

В украинском городе ввели карточки на бесплатный хлеб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она пояснила, что выпечку хлеба профинансировала ООН. Карточки было решено ввести из-за частой нехватки хлеба.

«У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он ее еще не получил, и дальше может приходить в любой из пунктов города, раз в три дня получать свой продуктовый набор», – передает слова Горбенко РИА «Новости».

Карточки пока что оформляют в бумажном виде. Хлеб, который раздают в городе, производит местный завод, ежедневную загрузку которого профинансировали в ООН.

В мире,ООН,
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