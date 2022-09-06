В украинском городе ввели карточки на бесплатный хлеб

В городе Николаев для жителей ввели карточки для получения бесплатного хлеба, сообщила координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко в эфире украинского национального телемарафона.
Она пояснила, что выпечку хлеба профинансировала ООН. Карточки было решено ввести из-за частой нехватки хлеба.
«У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он ее еще не получил, и дальше может приходить в любой из пунктов города, раз в три дня получать свой продуктовый набор», – передает слова Горбенко РИА «Новости».
Карточки пока что оформляют в бумажном виде. Хлеб, который раздают в городе, производит местный завод, ежедневную загрузку которого профинансировали в ООН.