Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) перечислило меры, которые, согласно позиции организации, необходимо выполнить для предотвращения катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в докладе, опубликованном по результатам инспекции миссии агентства на объекте.

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В первую очередь, МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы электростанции и создать вокруг нее зону безопасности, а также проводить учения для отработки эффективного реагирования на случай аварийной ситуации. МАГАТЭ вызвалось инициировать консультации по безопасной зоне и помочь в организации учений.

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Кроме того, из отчета выяснилось, что на Запорожской АЭС произошел ряд инцидентов, нарушивших принципы ядерной безопасности. Согласно данным агентства, начиная с апреля, большая часть событий, произошедших на станции, «скомпрометировала семь столпов ядерной безопасности».

Также инспекция выявила целый ряд повреждений, нанесенных станции в результате обстрелов, в том числе в строениях для хранения ядерных топлива и отходов.

По подсчетам «Ленты.ру», в докладе слово «обстрел» используется 52 раза. Однако в материале не содержится ни одного утверждения или предположения о том, какая из сторон конфликта виновна в них.

Инспекция миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

1 сентября миссия МАГАТЭ, которую возглавил председатель организации Рафаэль Гросси, прибыла на ЗАЭС. По словам главы агентства, во время миссии на станцию у него была возможность пообщаться с персоналом и жителями Энергодара.

Он также отметил, что группа экспертов осмотрела блоки, аварийные системы, дизельные генераторы и другие объекты. 2 сентября власти Запорожской области сообщили, что специалисты МАГАТЭ зафиксировали факты обстрелов ЗАЭС. Делегация занесла все объекты станции в специальные протоколы. В них же были записаны все факты обстрелов.

Первая часть миссии покинула Энергодар в тот же день, однако на станции продолжали оставаться технические специалисты МАГАТЭ. На Запорожской АЭС в составе миссии работали шесть сотрудников агентства, включая представителей Испании, Иордании, Албании, Литвы и Румынии.

5 сентября стало известно, что организация устанавливает постоянное присутствие на Запорожской АЭС. Гросси подтвердил присутствие двух инспекторов на ЗАЭС на постоянной основе.

Обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ

С конца июля Вооруженные силы Украины продолжают атаки на Запорожскую АЭС. Обстрелы происходят ежедневно, с тех пор как станция перешла под контроль союзных сил.

5 сентября ВСУ нанесли как минимум три удара по территории ЗАЭС. Администрация Энергодара заявила, что ключевая инфраструктура Запорожской АЭС не повреждена, радиационный фон находится в пределах нормы, станция не прекращает работу.

4 сентября стало известно, что один из артиллерийских снарядов во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины попал в энергоблок Запорожской АЭС. Глава администрации города Александр Волга заявил, что снаряд насквозь пробил стену неработающего энергоблока. Также он сообщил об имеющихся фотодоказательствах. При этом чиновник не уточнил, когда именно произошел этот инцидент.