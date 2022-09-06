В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
21 час назад

Шольц заявил, что никто не должен навязывать Украине мир с Россией

Москва24

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что украинская сторона должна самостоятельно принимать решение об условиях соглашения с РФ. По его словам, о навязанном мире не может быть речи. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шольц сделал заявление о достижении мира на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы поддерживаем Украину в защите ее неприкосновенности и суверенитета. Нам ясно: Украина не приемлет навязанного мира со стороны России, и мы тоже не согласимся с ним", – сказал он.

Видео дня

Кроме того, Шольц добавил, что "никакая страна не согласится с тем, чтобы быть задворками сильного соседа".

В России назвали условие для возобновления переговоров с Украиной

Также канцлер отметил, что конфликт на Украине несет конкретные последствия для Европы. Поэтому, по его мнению, сейчас особое внимание нужно уделить защите стран Североатлантического союза. Он призвал страны ЕС теснее сотрудничать в вопросе закупок оружия.

Шольц сравнил подходы США и Европы в этом направлении. Он напомнил, что американский оборонный бюджет составляет более 800 миллиардов евро, но деньги направляются на покупку примерно 30 разных боевых систем.

"Европа тратит на вооруженные силы гораздо меньше денег, но при этом они идут на закупки 180 различных систем. Очевидно, что это неэффективно и это нужно изменить", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у конгресса более 11 миллиардов долларов на вооружения для Украины. Американский лидер ясно обозначил, что США будут продолжать поддерживать украинские войска.

Отмечается, что уже было распределено порядка трех четвертей прямой военной и финансовой помощи, предоставленной Киеву ранее.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В мире,Олаф Шольц,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,ЕС,
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители