Конфликт Турции и Греции: о чем говорит предупреждение Эрдогана о возможном ударе

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с "Рамблером" рассказал о причинах обострения отношений между Турцией и Грецией, а также оценил заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности нанести удар в любой момент в случае эскалации.