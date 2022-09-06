Конфликт Турции и Греции: о чем говорит предупреждение Эрдогана о возможном ударе

События весьма напряженные, они обостряются, и это вызывает опасения у мирового сообщества. Здесь много факторов. Периодически, может быть, раз в год обязательно идет обострение отношений между Грецией и Турцией, что в основном связано с островами (в Эгейском море), которые якобы являются спорными. Лозаннский договор, который был подписан 99 лет назад, определил в определенной степени демаркацию границы, была произведена делимитация. Но каждый раз возникают спорные вопросы.
Помимо этого, обострение произошло в связи с тем, что в регионе были найдены полезные ископаемые, в частности нефть. И это, конечно, вызывает экономическую конкуренцию, желание добывать и использовать весьма ценный материал. Невзирая на то, что был декларирован переход на "зеленую" экономику, сегодня нефть продолжает быть весьма важным продуктом для обеспечения экономики государства.
В этой ситуации постоянно находятся причины для конфликта. В данном случае поводом для обострения стало сопровождение турецких самолетов F-16, выполнявших патрулирование в воздушном пространстве по заданию НАТО
. На острове Родос был активизирован радар, а на острове Крит были приведены в готовность системы С-300. Это "облучение" вызвало серьезное напряжение. Затем все перешло к словестным угрозам, когда Эрдоган акцентировал внимание на том, что возможны весьма неблагоприятные для Греции последствия.
Можно сказать, что это напряжение в определенной степени сопряжено с наступлением в 2023 году выборной кампании, - будут избирать руководителя Турции. Естественно, Эрдоган хотел бы беспрепятственно пройти в этом весьма важном процессе формирования власти в Турции. Внутри страны все складывается не так просто: лира падает, есть недовольные, есть политические движения, которые готовы подхватить древко знамени лидера Турции. Так что подобного рода обострения в определенной степени позволяют Эрдогану объединить нацию, обозначить свои лидерские качества.
Что касается Греции, то там, конечно, возмущены подходом. Мы знаем ситуацию еще 1974 года, после которой Турция обозначила северную часть острова Кипр своей территорией. Это своеобразная точка отсчета, которая, с точки зрения Греции, тоже требует разрешения.
Мы видим здесь непростые отношения. Турция и Греция - это две страны, которые входят в Североатлантический альянс. И война между двумя государствами НАТО - хотя это и не новость - вызовет определенный диссонанс в военно-политическом союзе. Такие события вызывают озабоченность у мировой общественности в плане принятия мер для того, чтобы стабилизировать ситуацию в этом чрезвычайно важном регионе планеты.
Эрдоган весьма своеобразно дистанцируется и от Москвы, и от Вашингтона. Конечно, в Вашингтоне это вызывает необычное отношение к Турции: это страна НАТО, там находится база, на Инджирлик хранится ядерное оружие, но все не так просто с руководителем страны, который имеет ярко выраженную политическую траекторию, и она не совсем нравится Вашингтону. Но в какой-то степени с этим пришлось смириться, хотя и были наложены санкции на четырех человек в связи с приобретением Турцией зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" у Российской Федерации. Но мы видим, что это весьма бутафорские меры против Турции.
Я не исключаю боевых стычек (между Турцией и Грецией). Они как раз позволят активно приступить к политико-дипломатическому урегулированию и стабилизации вопроса. Мне кажется, к этому и ведет Эрдоган. Он эпатажный руководитель, он сначала создает сложности, а потом за столом переговоров находятся какие-то формулы, которые позволяют стабилизировать ситуацию. Он и в обострении был лидером, и в формуле стабилизации отношений он тоже является ее автором.