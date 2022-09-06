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23 часа назад

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС

ТАСС

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. Агентство рекомендует немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС и прилегающей к ней территории.

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем докладе МАГАТЭ также призывает немедленно установить "зону безопасности" вокруг ЗАЭС. Оно готово незамедлительно начать консультации о создании зоны безопасности вокруг атомной станции. По мнению агентства, создание "зоны безопасности" вокруг Запорожской АЭС позволит предотвратить "ядерный инцидент", который могут вызвать боевые действия.

Кроме того, МАГАТЭ заявило об инцидентах на ЗАЭС, нарушивших принципы ядерной безопасности.

В агентстве отметили, что три остальных украинских АЭС, кроме Запорожской, безопасно работают.

Новость дополняется.

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