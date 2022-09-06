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23 часа назад

На Запорожье сообщили о втором за день взрыве в Бердянске

ТАСС

Второй за день взрыв произошел во вторник в городе Бердянске в Запорожской области. Об этом сообщил председатель общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Еще один взрыв прогремел в Бердянске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Бердянске прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются", - написал он в телеграм-канале.

Ранее во вторник в администрации Бердянска сообщили, что автомобиль коменданта города Артема Бардина был подорван в центре Бердянска, возле здания городской военно-гражданской администрации. По словам Рогова, при взрыве Бардину оторвало ноги и он потерял много крови, он госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате инцидента также получили повреждения три других автомобиля, в которых в тот момент никого не было.

В мире,Происшествия,Владимир Рогов,
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