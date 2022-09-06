В Запорожье назвали виновных в покушении на коменданта Бердянска

Запорожские власти обвинили Киев в покушении на коменданта Бердянска Артема Бардина. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Фото: телеграм-канал «Владимир Рогов» телеграм-канал «Владимир Рогов»

По словам Рогова, за подрывом автомобиля Бардина стоит украинская диверсионно-разведывательная группа. В настоящее время идет поиск ее участников, добавил он.

6 сентября стало известно о взрыве и перестрелке в центральной части Бердянска. Неизвестные взорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.