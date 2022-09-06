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22 часа назад

В Запорожье назвали виновных в покушении на коменданта Бердянска

Lenta.ruиещё 8

Запорожские власти обвинили Киев в покушении на коменданта Бердянска Артема Бардина. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

В Запорожье назвали виновных в покушении на коменданта Бердянска
Фото: телеграм-канал «Владимир Рогов»телеграм-канал «Владимир Рогов»

По словам Рогова, за подрывом автомобиля Бардина стоит украинская диверсионно-разведывательная группа. В настоящее время идет поиск ее участников, добавил он.

Раскрыты последствия взрыва в Бердянске

6 сентября стало известно о взрыве и перестрелке в центральной части Бердянска. Неизвестные взорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Позже местные власти сообщили о втором взрыве в Бердянске, на этот раз в районе Слободка.

В мире,Владимир Рогов,
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