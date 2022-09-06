Пока вы не уснули: главная причина конфликта между Москвой и Вашингтоном и взрывы в Бердянске

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В США назвали основную причину конфликта между Москвой и Вашингтоном

Экс-глава Пентагона Уильям Перри рассказал в статье для портала Outrider, что корни конфронтации между Россией и США уходят в конец 1990-х годов.

Отмечается, что американский бизнесмен Уильям Дж. Перри возглавлял Минобороны США при президенте Билле Клинтоне.

В Бердянске прогремел взрыв

Днем во вторник, 6 сентября, в центре Бердянска прогремел взрыв. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Других деталей Рогов не привел. Обстоятельства уточняются, заявил он.

ТАСС уточняет, что взрыв произошел у здания городской администрации.

На Запорожье сообщили о втором за день взрыве в Бердянске

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 6 сентября, опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС. Специалисты организации отметили, что обстрелы не привели к катастрофе. но они продолжают угрожать безопасности станции. Об этом пишет РИА «Новости».

Сотрудники агентства порекомендовали немедленно прекратить обстрелы по территории ядерного объекта. Они обосновали это тем, что следует обеспечить безопасность, как сотрудников, так и станции как таковой.

Еврокомиссия утвердила остановку упрощенного визового режима с Россией

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что Еврокомиссия утвердила предложение об остановке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения в визовом режиме вступят в силу с 12 сентября.

На Украине приняли закон о возможной отсрочке выборов президента

Верховная Рада Украины приняла законопроект о возможной отсрочке выборов президента и президиума Национальной академии наук (НАН) на время военного положения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

По словам нардепа, законопроект №7686 поддержали 325 депутатов.

Шольц отказался поставлять Украине танки Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сохранил негативную позицию по поставкам Киеву танков Leopard 2. Об отказе политика от поставок сообщает Welt со ссылкой на источники в украинской администрации.

По информации газеты, шансы на отправку немецких танков украинской стороне невелики. Отмечается, что переговоры политиков по этому вопросу были общими и неконкретными. Собеседник издания рассказал, что Шмыгаль предложил, чтобы промышленность ФРГ напрямую поставляла Украине танки Leopard 2.

В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского необходимо «построить фундамент договоренностей». Об этом пишут «Известия».

Песков отметил, что речь идет о разработке договоренностей, которые можно будет зафиксировать на высшем уровне.

«Встреча ради встречи никому не нужна», - подчеркнул он.

Лавров отреагировал на слова Борреля о «фашистской России»

Если слова представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о «фашисткой России» подтвердятся, то Москва сделает выводы. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке. Нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы», - пояснил Сергей Лавров.

ФСБ сообщило о задержании решившего вступить в ВСУ москвича

В Москве задержали россиянина, который собирался вступить в «Правый сектор» (террористическая организация, которая запрещена в России). Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Москве и Подмосковью, москвич является сторонником праворадикальных фашистских взглядов.

По информации силовиков, мужчина собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. В ходе обысков у него изъяли специальную военную экипировку, националистическую литературу и символику.

Минобороны заявило о трех сбитых украинских Су-25 в Николаевской области

Российские ВКС и средства ПВО сбили три украинских Су-25 в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.