В Херсоне прозвучало более десяти взрывов

Более десяти взрывов прогремели вечером во вторник в Херсоне, предположительно, работают российские силы ПВО, передает корреспондент ТАСС..

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Взрывы были слышны около 21:45 мск. При этом в небе над городом не видно следов от ракет.

Официальным подтверждением о работе российской ПВО ТАСС пока не располагает.