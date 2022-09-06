В Херсоне прозвучало более десяти взрывов

Более десяти взрывов прогремели вечером во вторник в Херсоне, предположительно, работают российские силы ПВО, передает корреспондент ТАСС..
Взрывы были слышны около 21:45 мск. При этом в небе над городом не видно следов от ракет.
Официальным подтверждением о работе российской ПВО ТАСС пока не располагает.
Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. В субботу был нанесен ракетный удар по жилым кварталам Херсона.