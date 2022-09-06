В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
44 минуты назад

Die Welt: Киев не сможет вернуть Крым из-за Германии

Никита Бородкин

Слова президента Украины Владимира Зеленского о скором «возвращении» Крыма рассчитаны лишь на временный подъем боевого духа военных. Как сообщает РИА Новости, обозреватель издания Die Welt Кристоф Шильтц отметил, что в целом это невыполнимое обещание.

В Германии признали невозможность возвращения Крыма Украине
Фото: ReutersReuters

В своей публикации автор подчеркнул, что мировое сообщество давно смирилось с вхождением полуострова в состав России. По его словам, возврат Крыма не более чем выдуманная Зеленским «химера».

"В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка"

Шильтц призвал Киев ставить перед собой и армией более достижимые задачи. В частности, для властей Украины поводом для радости может стать удержание части Донбасса под своим контролем до начала зимы.

При этом без поставок тяжелых вооружений от стран Запада киевский режим не в состоянии вернуть себе даже одну из потерянных областей. Обозреватель считает что Германия, будучи первой экономикой Европы, не готова передать Вооруженным силам Украины танки и бронетранспортеры из-за того, что канцлер Олаф Шольц «боится» президента России Владимира Путина.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители