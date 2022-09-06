В Германии признали невозможность возвращения Крыма Украине

Слова президента Украины Владимира Зеленского о скором «возвращении» Крыма рассчитаны лишь на временный подъем боевого духа военных. Как сообщает РИА Новости, обозреватель издания Die Welt Кристоф Шильтц отметил, что в целом это невыполнимое обещание.

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В своей публикации автор подчеркнул, что мировое сообщество давно смирилось с вхождением полуострова в состав России. По его словам, возврат Крыма не более чем выдуманная Зеленским «химера».

Шильтц призвал Киев ставить перед собой и армией более достижимые задачи. В частности, для властей Украины поводом для радости может стать удержание части Донбасса под своим контролем до начала зимы.