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1 час назад

В ЕС отказались комментировать запрос Лаврова о стенограмме выступления Борреля

Lenta.ruиещё 1

Официальный представитель офиса главы внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано в ходе разговора с «Лентой.ру» отказался комментировать запрос министра иностранных дел России Сергея Лаврова о стенограмме выступления главы евродипломатии Жозепа Борреля, в ходе которого он якобы назвал РФ фашистским государством.

В ЕС отказались комментировать запрос Лаврова о стенограмме выступления Борреля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не видел и не читал высказываний Лаврова, но по общему принципу мы не комментируем публично дипломатические обмены, которые происходят у нас с Министерствами иностранных дел третьих стран», — рассказал Стано.

Ранее Лавров заявил, что если слова главы евродипломатии подтвердятся, то у Москвы возникнут вопросы, «как вести дела с этими людьми». Он также указал, что российское внешнеполитическое ведомство запросило стенограмму выступления Борреля на испанском языке.

В свою очередь Стано заверил, что слова Борреля о фашистской России были ошибкой переводчика, которая возникла из-за перехода главы евродипломатии с английского языка на испанский.

В мире,Сергей Лавров,ЕС,
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