В ЕС отказались комментировать запрос Лаврова о стенограмме выступления Борреля

Официальный представитель офиса главы внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано в ходе разговора с «Лентой.ру» отказался комментировать запрос министра иностранных дел России Сергея Лаврова о стенограмме выступления главы евродипломатии Жозепа Борреля, в ходе которого он якобы назвал РФ фашистским государством.

«Я не видел и не читал высказываний Лаврова, но по общему принципу мы не комментируем публично дипломатические обмены, которые происходят у нас с Министерствами иностранных дел третьих стран», — рассказал Стано.

Ранее Лавров заявил, что если слова главы евродипломатии подтвердятся, то у Москвы возникнут вопросы, «как вести дела с этими людьми». Он также указал, что российское внешнеполитическое ведомство запросило стенограмму выступления Борреля на испанском языке.