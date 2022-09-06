В Раде заявили о невозможности накопить на зиму плановые запасы газа

Украине не удастся накопить на зиму плановые запасы газа. Такое заявление сделал во вторник депутат Рады Алексей Кучеренко по итогам заседания штаба по подготовке к зиме.

"Сейчас в подземных хранилищах газа находится 13,34 млрд кубометров, необходимо 19 млрд кубометров. Это никак. Это был мыльный пузырь с самого начала", - написал депутат в Facebook (запрещен в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Что касается возможности экспорта украинской электроэнергии в ЕС, то он напрямую зависит от того, будет ли работать на украинскую энергосистему Запорожская АЭС, подчеркнул парламентарий. Если нет, то с ноября экспорт придется прекратить из-за дефицита генерации на внутреннем рынке, подчеркнул Кучеренко. По его словам, единственный реальный план - накопить к зиме необходимое количество угля. Сейчас "угля на складах - 1,9 млн тонн, планируется [к зиме] 2,6 млн, выглядит реалистично", подытожил Кучеренко.