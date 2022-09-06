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25 минут назад

В Раде заявили, что Украина не сможет накопить необходимые запасы газа на зиму

ТАССиещё 2

Украине не удастся накопить на зиму плановые запасы газа. Такое заявление сделал во вторник депутат Рады Алексей Кучеренко по итогам заседания штаба по подготовке к зиме.

В Раде заявили о невозможности накопить на зиму плановые запасы газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас в подземных хранилищах газа находится 13,34 млрд кубометров, необходимо 19 млрд кубометров. Это никак. Это был мыльный пузырь с самого начала", - написал депутат в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

При этом, Кучеренко подчеркнул, что импорта газа нет даже в планах.

Что касается возможности экспорта украинской электроэнергии в ЕС, то он напрямую зависит от того, будет ли работать на украинскую энергосистему Запорожская АЭС, подчеркнул парламентарий. Если нет, то с ноября экспорт придется прекратить из-за дефицита генерации на внутреннем рынке, подчеркнул Кучеренко. По его словам, единственный реальный план - накопить к зиме необходимое количество угля. Сейчас "угля на складах - 1,9 млн тонн, планируется [к зиме] 2,6 млн, выглядит реалистично", подытожил Кучеренко.

Ранее глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко также заявлял, что компания вряд ли сможет к отопительному сезону накопить в хранилищах требуемый объем газа.

В мире,Юрий Витренко,Алексей Кучеренко,ЕС,
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