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1 час назад

Замглавы офиса Зеленского обвинили в хищении гуманитарной помощи

Мария Иванова

Агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Евгений Шевченко заявил, что замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко причастен к хищениям гуманитарной помощи. Об этом сообщает «Страна».

Замглавы офиса Зеленского обвинили в хищении гуманитарной помощи
Фото: соцсетисоцсети

На своей странице в соцсети Шевченко рассказал о результатах одной из проверок в Запорожье, касавшейся поставок гуманитарной помощи - продуктовых наборов.

По данным НАБУ, из 240 тонн наборов людям досталось всего 25 тонн - не более десяти процентов.

Сумма хищения, по словам Шевченко, оценивается в 322 миллиона гривен. Свой пост он сопроводил фотографией Тимошенко.

«А знаете, кто в нашей стране главный ответственный за контроль и распределение международной гуманитарки? Эта коррумпированная гнида на фото - заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко», - написал агент НАБУ.

Он подчеркнул, что гумпомощь разворовывают по всей стране и речь идет о «десятках миллионов долларов».

Ранее Шевченко рассказал, что НАБУ выявила в Запорожье схему расхищения и продажи гуманитарной помощи «в промышленных масштабах». Он утверждает, что местные чиновники продавали гуманитарную помощь через торговые сети «АТБ» и «Сильпо».

Шевченко утверждает, что чиновники похитили гумпомощь из 22 морских контейнеров, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовиков.

В мире,Кирилл Тимошенко,Евгений Шевченко,
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