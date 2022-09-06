Замглавы офиса Зеленского обвинили в хищении гуманитарной помощи

Агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Евгений Шевченко заявил, что замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко причастен к хищениям гуманитарной помощи. Об этом сообщает «Страна».

Фото: соцсети соцсети

На своей странице в соцсети Шевченко рассказал о результатах одной из проверок в Запорожье, касавшейся поставок гуманитарной помощи - продуктовых наборов.

По данным НАБУ, из 240 тонн наборов людям досталось всего 25 тонн - не более десяти процентов.

Сумма хищения, по словам Шевченко, оценивается в 322 миллиона гривен. Свой пост он сопроводил фотографией Тимошенко.

«А знаете, кто в нашей стране главный ответственный за контроль и распределение международной гуманитарки? Эта коррумпированная гнида на фото - заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко», - написал агент НАБУ.

Он подчеркнул, что гумпомощь разворовывают по всей стране и речь идет о «десятках миллионов долларов».

Ранее Шевченко рассказал, что НАБУ выявила в Запорожье схему расхищения и продажи гуманитарной помощи «в промышленных масштабах». Он утверждает, что местные чиновники продавали гуманитарную помощь через торговые сети «АТБ» и «Сильпо».