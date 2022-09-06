Венгрия пошла на уступки ЕС ради материальной помощи

Правительство Венгрии пошло на уступки Еврокомиссии, решив создать в стране независимый орган для борьбы с коррупцией и систему оценки госзакупок. Об этом пишет Nepszava.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Издание напомнило, что еще в апреле Еврокомиссия запустила в отношении Венгрии механизм верховенства права, который позволяет блокировать выделение средств из бюджета и фондов ЕС. В ЕК выражали беспокойство в связи с большой долей госзакупок с одним участником, которая превышает 15 процентов от общего числа. При этом глава администрации Гергей Гуляш признавал правомерность претензий.

В итоге правительство Виктора Орбана приняло решение о создании в Венгрии специального органа по противодействию коррупции и мошенничеству.

Агентству будет поручено вмешиваться в случаях, когда венгерские власти не смогли предотвратить «мошенничество, конфликт интересов, коррупцию и другие нарушения или нарушения», которые ставят под угрозу управление фондами ЕС. Также будет разработана система эффективной оценки госзакупок.

По данным Bloomberg, власти Венгрии пошли на уступки, рассчитывая получить доступ к 5,8 миллиарда евро из фондов Евросоюза (ЕС), которые были выделены стране для восстановления после пандемии.