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1 час назад

Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными руководителями

Газета.Ruиещё 1

Экс-президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными руководителями, сообщает газета La Repubblica.

Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными руководителями
Фото: ReutersReuters

По словам Трампа, когда он называет лидеров Китая и России жёсткими и умными, в СМИ происходит «взрыв».

«Да, так и есть. Чтобы управлять полутора миллиардами людей с железной хваткой, нужно быть умным человеком», — цитирует экс-президента США РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин в ситуации с Украиной повёл себя как умный лидер.

Кроме того, в эфире радиостанции iHeart он назвал гениальным решение Путина о признании Луганской и Донецкой народных республик.

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