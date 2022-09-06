Латвия приняла решение по выдаче ВНЖ россиянам

«Поправки к закону об иммиграции также предусматривают, что до 30 июня 2023 года будет прекращена выдача разрешений на временное пребывание гражданам России и Белоруссии, за исключением лиц, которые находятся в Латвии длительное время, таких как бывшие граждане или неграждане Латвии, которые из-за незнания государственного языка не получают постоянный вид на жительство или статус постоянного жителя ЕвроЕвропейского Союза», — сообщили в кабмине.