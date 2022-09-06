Латвия приняла решение по выдаче ВНЖ россиянам

Кабинет министров Латвии поддержал поправки к закону об иммиграции, которые предполагают прекращение выдачи видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии до 30 июня 2023 года. Об этом сказано на сайте правительства республики.
«Поправки к закону об иммиграции также предусматривают, что до 30 июня 2023 года будет прекращена выдача разрешений на временное пребывание гражданам России и Белоруссии, за исключением лиц, которые находятся в Латвии длительное время, таких как бывшие граждане или неграждане Латвии, которые из-за незнания государственного языка не получают постоянный вид на жительство или статус постоянного жителя ЕвроЕвропейского Союза», — сообщили в кабмине.
В соответствии с поправками предполагается, что граждане и неграждане Латвии, которые хотят стать гражданами иной страны и при этом остаться в Латвии, должны сдать тест на знание государственного языка и подтвердить наличие необходимых финансовых средств.
При этом предлагается сделать исключение для студентов и ученых, которые хотели бы остаться в Латвии после окончания учебы или исследовательских проектов. Также исключения могут сделать для инвесторов и предпринимателей, для этого их тщательно проверят ведомства национальной безопасности.