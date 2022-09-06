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1 час назад

Основатель Pink Floyd обратился к жене Зеленского

Никита Бородкин

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил против поставок вооружения Киеву. Как сообщает РИА Новости, в своих соцсетях британский музыкант обратился к жене президента Украины Владимира Зеленского Елене.

Основатель Pink Floyd обратился к жене Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации Уотерс раскритиковал страны Запада за «подливание масла в огонь» в ситуации на Украине. По мнению бас-гитариста, власти государств ошибаются, когда «поддерживают» киевский режим поставками вооружений, а главным зачинщиком конфликта является США.

«Не лучше ли потребовать выполнения предвыборных обещаний вашего супруга и прекратить этот кровопролитный конфликт?» — продолжил он, напомнив Елене о планах Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе.

Напомним, что ранее Уотерса внесли в список украинского сайта «Миротворец» — музыканта обвинили в «антиукраинской пропаганде» и покушении на «целостность Украины». В ответ бас-гитарист заявил, что создание подобных ресурсов — лишь пустая трата сил пропагандистов.

В мире,Роджер Уотерс,Владимир Зеленский,
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