Экс-глава Пентагона объяснил разрушение отношений РФ и США

Нынешний кризис отношений России и США уходит корнями в конец прошлого века, когда Запад пытался наладить диалог с постсоветской Россией с позиции победителя в «холодной войне», написал бывший министр обороны США Уильям Перри в статье для портала Outrider.

Фото: Yonhap. Suh Myung-gon/AP Yonhap. Suh Myung-gon/AP

Как он отметил, многие называют расширение НАТО в середине 1990-х годов критической провокацией. По его словам, он выступал против этого расширения, в том числе из-за опасения, что это плохо скажется на российско-американских отношениях.

«Но дело было не только в расширении НАТО, а в том, что оно собой представляло: общую неспособность западных правительств уважать жизненно важное значение этой ядерной державы для мирового порядка», — объяснил Перри.