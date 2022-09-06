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22 минуты назад

Экс-глава Пентагона Перри объяснил разрушение отношений России и США

Газета.Ruиещё 3

Нынешний кризис отношений России и США уходит корнями в конец прошлого века, когда Запад пытался наладить диалог с постсоветской Россией с позиции победителя в «холодной войне», написал бывший министр обороны США Уильям Перри в статье для портала Outrider.

Экс-глава Пентагона объяснил разрушение отношений РФ и США
Фото: Yonhap. Suh Myung-gon/APYonhap. Suh Myung-gon/AP

Как он отметил, многие называют расширение НАТО в середине 1990-х годов критической провокацией. По его словам, он выступал против этого расширения, в том числе из-за опасения, что это плохо скажется на российско-американских отношениях.

«Но дело было не только в расширении НАТО, а в том, что оно собой представляло: общую неспособность западных правительств уважать жизненно важное значение этой ядерной державы для мирового порядка», — объяснил Перри.

Он призвал страны Запада, в том числе и США, признать свою ответственность в разрушении конструктивных отношений с РФ и возобновить диалог с Кремлем ради преодоления враждебности.

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