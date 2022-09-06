Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал возможный мотив прекращения Россией действия договора об облегченном посещении Курил японцами. По его словам, это ответные меры, передают «Известия».
Как отметил сенатор, Япония «повела себя очень провокационно» в связи с ситуацией на Украине. Так, Токио ввело односторонние ограничения в отношении Москвы. Все эти действия были квалифицированы как откровенно недружественные, подчеркнул Карасин.
Парламентарий добавил, что эту атмосферу «стали нагнетать из Токио», именно Япония является инициатором создавшегося положения, заключил он.
Японским гражданам — бывшим жителям Курил и членам их семей — теперь станет намного сложнее попасть на острова Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды (Сахалинская область) — свою историческую родину.
Стало известно, что Россия 3 сентября расторгла два соглашения с Японией: о безвизовом обмене и организации максимально облегченного посещения Курильских островов для японцев, которые раньше жили на Курилах, и для их семей.
При этом безвизовый режим для этой группы людей российский МИД отменил еще в марте. Тогда же российская сторона приостановила переговоры с Японией по мирному договору по итогам Второй мировой войны, который должен решить территориальный спор двух стран в отношении Курильских островов.
Комментирует главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Алексей Малашенко:
— То, что было в марте, — это просто усложнение обмена, дополнительные бюрократические процедуры, что совершенно неприятно ни японцам, ни заинтересованным лицам в России. А вот то, что сейчас произошло, — это фактически разрыв отношений. Не дипломатических, но административных, если хотите, в каком-то плане экономических, человеческих и так далее. Восстанавливать когда-нибудь, конечно, придется, никто ни от кого никуда не денется.
— Такие плотные связи между гражданами на Курилах?
— Они были. Причем как официальные, так и неофициальные, которые не афишировались. И, кстати говоря, бизнес, который в этом регионе существует, очень тесно был связан с японцами. Рыба — это первое, что бросается в глаза. Не то чтобы там совсем никаких документов не требовалось, но это было максимально облегчено, и это не вызывало никаких проблем, то есть можно было поехать, заранее предупредить. Но тут уже юристов и пограничников касается. Порубили эти самые человеческие связи. Экономику это не затронет, а политический курс как был самый жесткий в отношении России, так и остался.
— Мы помним недавний невероятный оптимизм, уже чуть ли не мирное соглашение между Японией и Россией.
— Я думаю, что никакой российский глава государства не пошел бы на отдачу Курил, потому что это дело принципа. Это в каком-то плане пересмотр итогов Второй мировой войны, а вы сами понимаете, как к этому кто относится.
Житель Токио Михаил Мозжечков рассказал Business FM, что он, напротив, особенно плотных связей между населением Курильских островов и Японии не замечал:
«Просто японцы ездили посетить могилы предков, в основном это старички, то есть это не бизнес. Был безвизовый или упрощенный визовый въезд, у них туда регулярно плавали корабли. То есть никакой экономической пользы от этого не было. Так что, если честно, я думаю, что с Курильскими островами был минимальный. Все общества, которые хотят вернуть Южные Курилы, это поощряли, мы им разрешали туда съездить, каких-то огромных связей между этими четырьмя спорными островами и Японией я не наблюдал. Сами-то японцы визы россиянам не отменяли. Единственное, что в свое время, когда еще был премьером Синдзо Абэ, обговорили упрощенный въезд для россиян, но сейчас это все тоже, я думаю, закрывается. И в обратном порядке была очень интересная программа, когда японцам разрешали приезжать на наш Дальний Восток тоже по упрощенной визе, вернее, по электронной визе, которую можно было получить даже через интернет. Ведь больше из-за чего японцы нервничают? Именно из-за того, что мы опять посягнули на их претензии к Южным Курильским островам. И вот это усложненное получение визы — это значит, что они ее будут ждать не неделю, а две, наверное, и надо будет принести не десять бумажек, а 20, допустим».
Ранее в апреле Япония впервые почти за 20 лет назвала Курилы незаконно оккупированными. Отношения между странами начали ухудшаться, потому что Япония заняла антироссийскую позицию после начала спецоперации России на Украине.
Япония выразила протест России в связи с решением Москвы выйти из двустороннего соглашения об облегченном посещении южной части Курил японскими гражданами - бывшими жителями этих островов, а также из договора о процедуре взаимных безвизовых поездок. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"Мы считаем это неправомерным. С нашей точки зрения, это неприемлемо. На данный момент мы не получили официального уведомления (о выходе из соглашения - прим. ТАСС) от российской стороны. Вместе с тем мы выразили решительный протест", - сказал он. Мацуно также выступил с утверждением, что ответственность за ухудшение японо-российских отношений "целиком лежит на России".
Россия в понедельник прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами - бывшими жителями этих островов, а также договора о процедуре взаимных поездок. Соответствующее распоряжение правительства РФ было опубликовано на официальном портале правовой информации.
Программа безвизовых обменов началась в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух государств. С тех пор в Японии побывали около 10 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили порядка 20 тыс. японцев. В сентябре 2017 года Москва и Токио в соответствии с договоренностью на высшем уровне организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей с целью посещения могил предков.
В 2019 году с японской стороны программой воспользовались около 500 человек. Из-за коронавируса Япония и Россия последние два года не проводили такие обмены.
В марте МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал неприемлемым решение РФ о выходе из договора о процедуре взаимных безвизовых поездок, а также из соглашения об облегченном посещении южной части Курил японцами. Слова политика в ходе беседы с журналистами 6 сентября передает ТАСС.
«Это необоснованное и неприемлемое (действие)», — прокомментировал ситуацию Кисида.
Он также выразил несогласие с тем, что на Токио лежит ответственность за ухудшение отношений с Москвой.
Выход России из соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами - бывшими жителями этих островов, а также договора о процедуре взаимных поездок стал вынужденной и при этом чувствительной для Токио мерой, принятой в ответ на присоединение к санкциям. Такое мнение выразил ТАСС в понедельник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Вынужденная мера Москвы, и весьма чувствительная для японской стороны, принятая в ответ на противоправное санкционное давление и присоединение к русофобской политике Запада правительством Японии", - сказал он.
Глава комитета напомнил, что соглашение заключалось президентом РФ Владимиром Путиным и занимавшим тогда пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ "как символ доброй воли и один из шагов на пути достижения мирного договора".
"И все это разрушила оголтелая солидарность со странами G7. Санкции больно бьют бумерангом. К сожалению, на этот раз он прилетел обратно на японскую сторону", - резюмировал Слуцкий.
Правительство Японии сожалеет о том, что Россия проводит военные учения «Восток-2022» на южной части Курильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.
«Заслуживает глубочайшего сожаления, что, несмотря на протесты нашей стороны, российская сторона продолжает военные учения на «северных территориях» (японское название южных Курил — «Газета.Ru»)», — сказал Мацуно.
Он заверил, что правительство Японии продолжит требовать от Москвы полной отмены учений и будет внимательно наблюдать за активностью России вблизи ее границ.
Учения «Восток-2022» проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа. Известно, что в них принимают участие более 50 тыс. человек.