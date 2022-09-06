— То, что было в марте, — это просто усложнение обмена, дополнительные бюрократические процедуры, что совершенно неприятно ни японцам, ни заинтересованным лицам в России. А вот то, что сейчас произошло, — это фактически разрыв отношений. Не дипломатических, но административных, если хотите, в каком-то плане экономических, человеческих и так далее. Восстанавливать когда-нибудь, конечно, придется, никто ни от кого никуда не денется.



— Такие плотные связи между гражданами на Курилах?



— Они были. Причем как официальные, так и неофициальные, которые не афишировались. И, кстати говоря, бизнес, который в этом регионе существует, очень тесно был связан с японцами. Рыба — это первое, что бросается в глаза. Не то чтобы там совсем никаких документов не требовалось, но это было максимально облегчено, и это не вызывало никаких проблем, то есть можно было поехать, заранее предупредить. Но тут уже юристов и пограничников касается. Порубили эти самые человеческие связи. Экономику это не затронет, а политический курс как был самый жесткий в отношении России, так и остался.



— Мы помним недавний невероятный оптимизм, уже чуть ли не мирное соглашение между Японией и Россией.



— Я думаю, что никакой российский глава государства не пошел бы на отдачу Курил, потому что это дело принципа. Это в каком-то плане пересмотр итогов Второй мировой войны, а вы сами понимаете, как к этому кто относится.