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20 минут назад

Обзор иноСМИ: последствия "газовой игры" в Европе и митинг британцев против Лиз Трасс

Мария Иванова

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Газовая игра» России и Европы: будет хуже

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«Газпром» 2 сентября объявил об остановке газопровода «Северный поток» на неопределенный срок из-за неисправностей и санкций, которые мешают ремонтировать турбины. «Синьхуа» отмечает, что «газовая игра» России и Европы теперь вышла на новый уровень и это приведет к перестройке структуры спроса и предложения на глобальном энергетическом рынке.

Несмотря на усилия Европы по диверсификации импорта и экономии газа, достижений у нее мало. Приостановка «Северного потока», несомненно, усугубит европейский энергетический кризис и усилит опасения рынка по поводу экономического спада в Евросоюзе, подчеркивает «Синьхуа». Инфляция в еврозоне в августе достигла 9,1 процента в годовом выражении, превысив ожидания рынка и установив новый рекорд. При этом экономисты считают, что инфляция еще не достигла своего пика.

«Truss Out»: британцы вышли на митинг против нового премьера

Вечером 5 сентября британцы, выступающие против избрания Лиз Трасс на пост премьер-министра, собрались на Даунинг-стрит. Как рассказал Sky News, около сотни человек скандировали «Truss Out» (с англ. «Трасс - вон»).

Речь идет о демонстрантах из организации «Не плати», которая призывает британцев отказаться от платежей за электроэнергию с 1 октября. Толпа заблокировала проезжающий вдоль Уайтхолла транспорт и кричала «Трасс - вон» и «Счета растут - отплати забастовкой».

«Переживут ли США отказ от российского урана»

Еще в начале марта США ввели эмбарго на российскую нефть, сжиженный природный газ и угль. Эти запреты и остальные санкции против Москвы винят в резком скачке мировых цен на энергоносители, но американские нефтеперерабатывающие заводы нисколько не пострадали - на Россию приходилось всего три процента импорта сырой нефти в США.

Однако в санкционных списках США не нашлось «одного примечательного предмета экспорта» - урана, отмечает OilPrice. США гораздо больше зависят от российского урана, чем от нефтепродуктов: в 2021 году они импортировали из РФ около 14 процентов своего урана и 28 процентов всех услуг по обогащению. Россия - дом одного из крупнейших в мире урановых запасов, оцениваемых в 486 тысяч тонн урана (эквивалентно восьми процентам мировых поставок). Недавно президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал США запретить импорт российского урана. Но сказать об этом проще, чем сделать: в Штатах есть всего один завод по обогащению урана, который может обеспечивать менее трети годовых потребностей США.

«Барса» и «Реал» заинтересовались Захаряном

«Барселона» и «Реал» рассматривают возможность покупки 19-летнего полузащитника «Динамо» Армена Захаряна. Об этом сообщает Diario Sport.

В 2024 году срок контракта Захаряна с московским клубом истечет. Ранее его трансфер пытался провести «Челси», но клуб не смог перевести «Динамо» 15 миллионов евро до закрытия трансферного окна в Англии.

Турция начала переговоры о поставках американского СПГ

В то время как Россия перекрыла подачу природного газа в Европу по «Северному потоку», Турция начала переговоры с США о закупке сжиженного природного газа (СПГ), чтобы избежать проблем в зимние месяцы. Об этом пишет Dunya.

Как отмечает издание, хотя проблем с поставками российского газа нет, Турция решила найти дополнительных поставщиков «на случай чрезмерного роста потребления». В Анкаре считают, что зимой страна может столкнуться с наплывом туристов - европейские пенсионеры, спасающиеся от дорогого газа и ограничений в Европе, «согреются субсидированным газом в Турции».

В мире,Владимир Зеленский,Динамо,Реал,Газпром,ЕС,
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