Председатель движения «Мы вместе с Россией », председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Энергодар обесточен из-за обстрелов украинских войск.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Энергодар под обстрелом! Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. В результате обстрела город временно обесточен. Мощность шестого энергоблока АЭС снижена до 135—140 МВт. Информация о пострадавших уточняется», — указал Рогов.

Ранее в Энергодаре сообщили об утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС после обстрела.