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1 час назад

Энергодар обесточен из-за обстрелов украинских войск

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Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Энергодар обесточен из-за обстрелов украинских войск.

Энергодар обесточен из-за обстрелов украинских войск
Фото: Gettyimages.ru © Robert BrookGettyimages.ru © Robert Brook

Об этом он написал в своём Telegram.

«Энергодар под обстрелом! Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. В результате обстрела город временно обесточен. Мощность шестого энергоблока АЭС снижена до 135—140 МВт. Информация о пострадавших уточняется», — указал Рогов.

Ранее в Энергодаре сообщили об утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС после обстрела.

В мире,Владимир Рогов,
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