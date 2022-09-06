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58 минут назад

Премьер Швеции поздравила не ту Лиз Трасс в соцсетях

Газета.Ru

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон перепутала аккаунты в Twitter при поздравлении избранному премьеру Британии Лиз Трасс. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что никнейм нового лидера Консервативной партии Британии в Twitter пишется как @trussliz, а не @liztruss. Это поставило в неловкое положение ряд политиков, включая Андерссон.

«Поздравляем Лиз Трасс, которая станет премьер-министром Великобритании. Швеция и Великобритания продолжат наше глубокое и широкое сотрудничество. Это важно для наших граждан, экономики и безопасности», — говорилось в сообщении пользователю @liztruss.

Отмечается, что данный ник принадлежит некой Лиз Трасселл, которая не преминула шансом ответить шведскому лидеру.

«С нетерпением ждем визита в ближайшее время! Готовьте фрикадельки», — написала она.

Позже Андерссон удалила свой пост с ошибкой.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Трасс с избранием премьером Великобритании.

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