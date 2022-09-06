Премьер Швеции поздравила не ту Лиз Трасс в соцсетях

«Поздравляем Лиз Трасс, которая станет премьер-министром Великобритании. Швеция и Великобритания продолжат наше глубокое и широкое сотрудничество. Это важно для наших граждан, экономики и безопасности», — говорилось в сообщении пользователю @liztruss.