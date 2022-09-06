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4 часа назад

Лукашенко призвал разобраться с получившими «карту поляка» белорусами

Никита Бородкин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться с гражданами страны, которые получили «карту поляка» и иные схожие документы. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко призвал разобраться с получившими «карту поляка» белорусами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что «карта поляка» позволяет иностранцам с польскими корнями на упрощенных условиях переехать жить в Польшу. Для ее получения необходимо доказать наличие поляков в своей родословной.

«Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная ориентация», — заявил Лукашенко.

Глава государства добавил, что у правоохранительных органов и дипломатических служб есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность властей.

Отметим, что в конце 2021 года в Белоруссии предложили запретить баллотироваться в президенты тем, кто обладает «картой поляка». Всего на 2019 год получить документ успели 131 тыс. граждан страны.

В мире,Александр Лукашенко,
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