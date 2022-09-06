Протестующие устроили пикет у дома президента Молдавии Санду

Утром 6 сентября у дома, в котором живет президент Молдавии Майя Санду, собрались протестующие, требующие ее отставки. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда в Молдавии».

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Согласно опубликованным журналистами видео, в акции принимали участие сторонники оппозиционной партии «Шор», которые 4 сентября проводили пикет у здания президентской администрации в Кишиневе.

Манифестанты пришли на акцию с плакатами «Майя, уйди» и «Оставь нас».

Акции протеста в Молдавии начались из-за падения уровня жизни в стране — демонстранты обвиняют действующее правительство в неспособности справиться с кризисом.

1 сентября протестующие устроили шествие с зажженными свечами рядом с администрацией президента. Сообщалось, что таким образом манифестанты выразили протест против роста цен на энергоресурсы.