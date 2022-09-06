Лукашенко призвал разобраться с получившими «карту поляка»

Необходимо разобраться с гражданами Белоруссии , которые получили «карту поляка» — документ, который облегчает иностранцам с польскими корнями возможность въезда и проживания— и иные подобные документы. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко , сообщает РИА Новости .

«Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная ориентация», — призвал Лукашенко .

По мнению главы государства, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность.

В конце декабря 2021-го в Белоруссии предложили запретить баллотироваться в президенты владельцам «карты поляка». Так, в статье 80 конституции говорится, что президентом может быть избран гражданин Белоруссии не моложе 40 лет, постоянно проживающий в стране не менее 20 лет, «не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества».