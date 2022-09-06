Джонсон покинул резиденцию премьера Британии

Борис Джонсон выступил со своим последним обращением в качестве премьер-министра. После выступления, бывший премьер-министр Великобритании покинул резиденцию с женой, а кот Ларри остался ждать. Речь Джонсона транслировал The Telegraph.

Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он был главным мышеловом уже при трех премьерах: при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне. У Ларри есть аккаунт в Twitter.