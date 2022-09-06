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28 минут назад

Джонсон покинул резиденцию премьера Британии и оставил кота Ларри у двери

Lenta.ru

Борис Джонсон выступил со своим последним обращением в качестве премьер-министра. После выступления, бывший премьер-министр Великобритании покинул резиденцию с женой, а кот Ларри остался ждать. Речь Джонсона транслировал The Telegraph.

Джонсон покинул резиденцию премьера Британии
Фото: ТАССТАСС

Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он был главным мышеловом уже при трех премьерах: при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне. У Ларри есть аккаунт в Twitter.

Новым премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии была избрана нынешняя глава британского МИД Лиз Трасс. Она набрала 57,4 процента голосов, обойдя другого претендента на пост премьера — бывшего канцлера казначейства Британии Риши Сунака.

В мире,Борис Джонсон,Дэвид Кэмерон,Тереза Мэй,Консервативная партия,
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