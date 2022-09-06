Разногласия Турции и России по вопросам, связанным с Украиной, не мешают сотрудничеству двух стран, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

Он подчеркнул, что Турция является дружественным России государством и важным партнёром в политическом и торгово-экономическом отношении. Песков также обратил внимание на то, что Анкара не присоединилась к антироссийским санкциям и проводит независимую внешнюю политику.

«Это позволяет нам... продолжать наши взаимодействия, потенциал огромный и далеко ещё не раскрыт... У нас есть разногласия по разным вопросам, к таким в первую очередь относится Украина», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, при этом российская сторона продолжает доводить до турецких партнёров свою аргументацию.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал в интервью CNN, что в Анкаре считают, что основой для заключения любого соглашения с Киевом должна быть передача Крыма Украине.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.