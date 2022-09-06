Найден рапорт офицера ВСУ о крупных потерях под Северодонецком и Лисичанском

Сотрудники Росгвардии обнаружили в Лисичанске документ, подтверждающий информацию о крупных потерях Вооруженных сил Украины в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

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Отмечается, что речь идет о рапорте одного из командиров подразделения ВСУ Александра Коваленко. Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала в Запорожской области корректировщика ВСУ, собиравшего данные о ВС РФ.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.