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6 часов назад

В Британии начали разыгрывать оплату счетов на шоу

Елена Прошина

В популярной британской телепередаче «Колесо Фортуны» наряду с денежными призами начали разыгрывать оплату счетов за электричество. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Independent.

В Британии начали разыгрывать оплату счетов на шоу
Фото: ReutersReuters

Так, на колесе наряду с денежными призами появилось несколько секторов «счета за энергию». Один из участников на вопрос ведущего, какой приз он бы предпочел, сказал, что оплату счетов. Мужчина не знает, как оплачивать огромные суммы за электроэнергию.

В итоге игроку выпал именно этот сектор, что невероятно его обрадовало. Теперь мужчине не придется оплачивать счета в течение четырех месяцев.

«Боже мой, спасибо! Фантастика! Какое облегчение», — сказал он. По словам ведущего,

Напомним, суммы в счетах за электроэнергию выросли в Великобритании в пять раз по сравнению с прошлым годом. Многим британцам придется отдавать более 10% своего бюджета на отопление и освещение.

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Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил, что с 1 октября максимально допустимый размер годовых счетов на электроэнергию повысится на 80%. Таким образом, максимальная сумма оплаты в год может составить 1578 фунтов.

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