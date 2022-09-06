В Британии начали разыгрывать оплату счетов на шоу

В популярной британской телепередаче «Колесо Фортуны» наряду с денежными призами начали разыгрывать оплату счетов за электричество. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Independent.

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Так, на колесе наряду с денежными призами появилось несколько секторов «счета за энергию». Один из участников на вопрос ведущего, какой приз он бы предпочел, сказал, что оплату счетов. Мужчина не знает, как оплачивать огромные суммы за электроэнергию.

В итоге игроку выпал именно этот сектор, что невероятно его обрадовало. Теперь мужчине не придется оплачивать счета в течение четырех месяцев.

«Боже мой, спасибо! Фантастика! Какое облегчение», — сказал он. По словам ведущего,

Напомним, суммы в счетах за электроэнергию выросли в Великобритании в пять раз по сравнению с прошлым годом. Многим британцам придется отдавать более 10% своего бюджета на отопление и освещение.