Провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По его мнению, руководивший наступлением украинский лидер «отправил людей на заведомую гибель», сделав это «ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами из США».

Он также предположил, что страны Запада, предчувствуя поражение Киева, могут сами «сдать» Зеленского, которого, как считает замглавы администрации, ждет военный трибунал.