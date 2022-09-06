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6 часов назад

Горящий человек — 2022. От динозавра до Пэрис Хилтон

Газета.Ru

В пустыне Блэк-Рок в Неваде впервые за три года прошел Burning Man. С 28 августа по 5 сентября его поклонники — любители фантазийных нарядов, уличной скульптуры и фотографий в необычном пыльном ландшафте — отмечали возвращение любимого фестиваля, к которому готовятся в течение всего года (в данном случае — трех). Тему для него подобрали соответствующую: «Просыпающиеся мечты».

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2/20 Пэрис Хилтон на фестивале Burning Man
Фото: Соцсети
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6/20 Хайди Клум с мужем на фестивале Burning Man
Фото: Соцсети
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9/20 Синди Кроуфорд (справа) и её дочь Кайя Гербер на фестивале Burning Man
Фото: Соцсети
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20/20 Вид со спутника на фестиваль Burning Man
Фото: Maxar Technologies/Reuters

Как правило, Burning Man становится центром притяжения знаменитостей — моделей, артистов, музыкантов. Однако в этом году звезд здесь — ощутимо меньше, чем раньше. На фестивале отметились Пэрис Хилтон, Синди Кроуфорд с дочерью Кайей и Хайди Клум. Но для блогеров и любителей побродить в костюме по пустыне Burning Man по-прежнему — незабываемый опыт, яркие фотографии в соцсетях и воспоминания на весь год.

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