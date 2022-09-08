Опрос во Франции, который проводился 6–7 сентября, по теме отношения к конфликту на Украине, выявил, что количество тех, кто поддерживает антироссийские санкции, уменьшилось. Об этом сообщила статистическая служба Elabe.

— За продолжение санкций выступило 40 процентов французов, что на 6 п. п. меньше, чем в марте. 32 процента респондентов высказались за сокращение объема санкций, — говорится в сообщении.

Около трети опрошенных (27 процентов) считают, что санкции должны быть отменены для того, чтобы восстановить экономическую и коммерческую ситуацию в стране.

— На фоне воздействия на покупательную способность населения одобрение санкций в отношении России и поддержка Украины в общественном мнении снижаются, — сделали выводы в статистической службе.

В опросе принял участие 1001 гражданин Франции старше 18 лет.