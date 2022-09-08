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1 час назад

Опрос во Франции показал уменьшение поддержки санкций против России

Вечерняя Москваиещё 5

Опрос во Франции, который проводился 6–7 сентября, по теме отношения к конфликту на Украине, выявил, что количество тех, кто поддерживает антироссийские санкции, уменьшилось. Об этом сообщила статистическая служба Elabe.

— За продолжение санкций выступило 40 процентов французов, что на 6 п. п. меньше, чем в марте. 32 процента респондентов высказались за сокращение объема санкций, — говорится в сообщении.

Около трети опрошенных (27 процентов) считают, что санкции должны быть отменены для того, чтобы восстановить экономическую и коммерческую ситуацию в стране.

— На фоне воздействия на покупательную способность населения одобрение санкций в отношении России и поддержка Украины в общественном мнении снижаются, — сделали выводы в статистической службе.

В опросе принял участие 1001 гражданин Франции старше 18 лет.

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28 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предрек серьезные последствия антироссийских санкций для Евросоюза. По его словам, несмотря на то что цены на газ повышаются, ЕС должен быть готов заплатить за это цену.

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