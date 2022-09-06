В ДНР начали освобождать осужденных Украиной за «сепаратизм»

Прокуратура Донецкой народной республики освободила четырех человек, осужденных украинскими властями за «сепаратизм». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР.

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Осужденные находились в заключении в Мариуполе. У правоохранителей ДНР ушло несколько месяцев на рассмотрение дел для доказательства непричастности заключенных к реальным преступлениям, пишет RT.

Как рассказал один из освобожденных Николай Прищенко, его осудили по статьям о госизмене и участии в организованной преступной группе за то, что мужчина вступил в якобы «организованную преступную группировку со спецслужбами российскими».