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27 минут назад

СМИ: В ДНР освободили первых осужденных Украиной за «сепаратизм»

Национальная Служба Новостейиещё 1

Прокуратура Донецкой народной республики освободила четырех человек, осужденных украинскими властями за «сепаратизм». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР.

В ДНР начали освобождать осужденных Украиной за «сепаратизм»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Осужденные находились в заключении в Мариуполе. У правоохранителей ДНР ушло несколько месяцев на рассмотрение дел для доказательства непричастности заключенных к реальным преступлениям, пишет RT.

Как рассказал один из освобожденных Николай Прищенко, его осудили по статьям о госизмене и участии в организованной преступной группе за то, что мужчина вступил в якобы «организованную преступную группировку со спецслужбами российскими».

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Прищенко заявил, что на самом деле он поехал помогать инвалиду в родной город Курахово, а тот «вел переписку с кем-то из Российской Федерации, даже не знаю, с кем»; в очередной приезд мужчину задержали сотрудники СБУ. По украинским законам Прищенко грозило от 12 до 15 лет лишения свободы, пишет Газета.ру.

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