В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
6 сентября

Еврокомиссия утвердила полную остановку упрощенного визового режима с Россией

Lenta.ruиещё 4

Еврокомиссия утвердила полную остановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Новые меры вступят в силу 12 сентября. Об этом езаявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, передает РИА Новости.

Евросоюз усложняет выдачу виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил представитель ЕК, наиболее приоритетной должна стать выдача гуманитарных виз россиянам, наименее — выдача туристических виз. При этом в Еврокомиссии намерены создать более удобные условия для получения виз студентам, журналистам, диссидентам и представителям гражданского общества.

Кроме того, странам Евросоюза разрешат отказывать в выдаче виз россиянам, которые могут «нести угрозу безопасности» международным отношениям. В настоящий момент у российских граждан находится около миллиона многоразовых шенгенских виз — в ЕК отметили, что они могут быть пересмотрены.

Также в Еврокомиссии посоветовали Болгарии, Румынии и другим странам, не входящим в шенгенскую зону, ограничить выдачу виз россиянам. Помимо прочего, ЕК готовит рекомендации для усиления контроля при пропуске россиян через границу.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал россиян не ездить за границу после ужесточения выдачи шенгенских виз в Европу.

«Отдыхать нужно в России не потому, что нас почему-то перестала пускать Европа, а потому что здесь гораздо лучше, интереснее и безопаснее», — заявил он.

В мире,Дмитрий Чернышенко,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители