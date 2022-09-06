Евросоюз усложняет выдачу виз россиянам

Еврокомиссия утвердила полную остановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Новые меры вступят в силу 12 сентября. Об этом езаявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, передает РИА Новости.

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Как заявил представитель ЕК, наиболее приоритетной должна стать выдача гуманитарных виз россиянам, наименее — выдача туристических виз. При этом в Еврокомиссии намерены создать более удобные условия для получения виз студентам, журналистам, диссидентам и представителям гражданского общества.

Кроме того, странам Евросоюза разрешат отказывать в выдаче виз россиянам, которые могут «нести угрозу безопасности» международным отношениям. В настоящий момент у российских граждан находится около миллиона многоразовых шенгенских виз — в ЕК отметили, что они могут быть пересмотрены.

Также в Еврокомиссии посоветовали Болгарии, Румынии и другим странам, не входящим в шенгенскую зону, ограничить выдачу виз россиянам. Помимо прочего, ЕК готовит рекомендации для усиления контроля при пропуске россиян через границу.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал россиян не ездить за границу после ужесточения выдачи шенгенских виз в Европу.