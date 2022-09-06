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38 минут назад

Япония опротестовала решение России отменить безвизовый режим на Курилах

Ura.Ru

Японское правительство опротестовало решение России прекратить действие соглашения с Токио об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Япония резко ответила на решение России по Курилам
Фото: ТАССТАСС

«Нами был направлен решительный протест в связи с этим решением», — отметил он.

Об этом генсек рассказал в ходе пресс-конференции. Его слова приводит РИА «Новости». Также данную информацию подтвердил и глава МИД Японии Есимаса Хаяси и сказал, что данное решение РФ является «абсолютно необоснованным и недопустимым». По его мнению, российская сторона, принимая данное решение пытается переложить ответственность на Японию.

В свою очередь, МИД России назвал неуместной попытку Токио опротестовать проведение учений на Курилах, пишет RT. Ранее генсек правительства Японии Мацуно выразил сожаление из-за учений РФ «Восток-2022» на Курилах. Кроме того, МИД Японии обвинило Россию в «незаконной оккупации» южных Курил.

Глава японского МИД назвал южную часть Курил "исконной территорией Японии"

В мире,МИД России,
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