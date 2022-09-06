Япония резко ответила на решение России по Курилам

Японское правительство опротестовало решение России прекратить действие соглашения с Токио об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Нами был направлен решительный протест в связи с этим решением», — отметил он.

Об этом генсек рассказал в ходе пресс-конференции. Его слова приводит РИА «Новости». Также данную информацию подтвердил и глава МИД Японии Есимаса Хаяси и сказал, что данное решение РФ является «абсолютно необоснованным и недопустимым». По его мнению, российская сторона, принимая данное решение пытается переложить ответственность на Японию.