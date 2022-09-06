Боррель: Европа угодила в капкан из-за военной помощи Украине

После военной помощи киевскому режиму запасы вооружений в Европе истощены. Об этом заявил еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель .

«Военные запасы большинства государств-членов оказались, я бы не сказал, исчерпаны, но в значительной степени истощен, поскольку мы обеспечиваем украинцев большим потенциалом», – рассказал Боррель прямо в европарламенте .

Ранее «СП» писала о том, что верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что российский народ не может быть полностью изолирован от Европы.