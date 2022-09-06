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31 минуту назад

Боррель признал истощение запасов европейского оружия

Свободная пресса

После военной помощи киевскому режиму запасы вооружений в Европе истощены. Об этом заявил еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель: Европа угодила в капкан из-за военной помощи Украине
Фото: EPAEPA

«Военные запасы большинства государств-членов оказались, я бы не сказал, исчерпаны, но в значительной степени истощен, поскольку мы обеспечиваем украинцев большим потенциалом», – рассказал Боррель прямо в европарламенте.

По данным Associated Press, Боррель призвал страны Евросоюза закупаться оружием вскладчину, чтобы выходило подешевле. На военную помощь Киеву Европа потратила суммарно порядка 2,5 миллиарда евро.

Ранее «СП» писала о том, что верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что российский народ не может быть полностью изолирован от Европы.

В мире,Жозеп Боррель,Европарламент,ЕС,
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