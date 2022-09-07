Экс-президента США приняли в Белом доме теплее Байдена

Обама прибыл в Белый дом на традиционное представление портрета вместе с супругой Мишель. После того, как Байден и бывший президент вошли в зал, Обама стал обнимать и пожимать руки присутствующим. Нынешний глава Белого дома ограничился несколькими рукопожатиями и отправился на сцену ожидать, когда Обама завершит приветствия.