Байден обозвал перебившего его американца идиотом

Президент США Джо Байден грубо ответил на выкрики протестующего, который пытался прервать выступление политика. Он назвал протестующего идиотом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Во время своей речи на мероприятии в честь Дня труда в Висконсине Байден выступил с критикой в сторону сторонников бывшего президента Дональда Трампа. После этого в зале стали слышны выкрики, что Байден прокомментировал словами «каждый имеет право быть идиотом».
Уточняется, что выкрики принадлежали последователю Трампа и движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).
«MAGA-республиканцы и тот парень, которого выпроводили за дверь, разрушают демократию», – подытожил Байден.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байден сделает все возможное ради снижения цен на энергоносители.