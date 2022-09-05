В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
16 часов назад

Байден обозвал перебившего его американца идиотом

Елена Прошина

Президент США Джо Байден грубо ответил на выкрики протестующего, который пытался прервать выступление политика. Он назвал протестующего идиотом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден обозвал перебившего его американца идиотом
Фото: ТАССТАСС

Во время своей речи на мероприятии в честь Дня труда в Висконсине Байден выступил с критикой в сторону сторонников бывшего президента Дональда Трампа. После этого в зале стали слышны выкрики, что Байден прокомментировал словами «каждый имеет право быть идиотом».

Появилось видео реакции Байдена на предложение стерилизовать мужчин

Уточняется, что выкрики принадлежали последователю Трампа и движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).

«MAGA-республиканцы и тот парень, которого выпроводили за дверь, разрушают демократию», – подытожил Байден.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байден сделает все возможное ради снижения цен на энергоносители.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Администрация США,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители